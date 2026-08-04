Tennis, Bartoli e Baldinini nei quarti all’Open “Nbz”

Tennis
Luca Bartoli
Luca Bartoli

TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.

Conquistano i quarti Luca Bartoli e Federico Baldinini.

Tabellone finale, 2° turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Mattia Muraccini (2.7) 6-7, 6-1, 7-6 (8), Diego Zanni (2.7)-Lorenzo Cordella (2.8) 6-3, 6-2, Alberto Maria Mami (2.8)-Simone Piraccini (2.7) 6-3, 7-5.

3° turno: Marco Giangrandi (2.8)-Riccardo Muratori (2.7) 6-2, 6-2.

Ottavi anche per Matteo Mucciarella (2.7).

Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.5)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-2, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.6)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-2.

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui