Tennis, Bartoli e Baldinini nei quarti all’Open “Nbz”

TORRE PEDRERA. Macina risultati sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open “Nbz” dotato di un montepremi di 1500 euro.
Conquistano i quarti Luca Bartoli e Federico Baldinini.
Tabellone finale, 2° turno: Gabriele Sgroi (2.7)-Mattia Muraccini (2.7) 6-7, 6-1, 7-6 (8), Diego Zanni (2.7)-Lorenzo Cordella (2.8) 6-3, 6-2, Alberto Maria Mami (2.8)-Simone Piraccini (2.7) 6-3, 7-5.
3° turno: Marco Giangrandi (2.8)-Riccardo Muratori (2.7) 6-2, 6-2.
Ottavi anche per Matteo Mucciarella (2.7).
Ottavi: Luca Bartoli (2.5, n.5)-Tommaso Mengoli (2.8) 6-2, 6-1, Federico Baldinini (2.5, n.6)-Pietro Vagnini (2.8) 6-3, 6-2.