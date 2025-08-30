Tennis: Bartoli-Baldinini e Rondoni-Sgroi le semifinali dell’Open “Calisesi” al Ct Cesena, avanza il Quarta del Ct Cerri

CESENA. Vanno in scena oggi le semifinali nel torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi. Il programma prevede alle 16 la sfida tra Luca Bartoli e Federico Baldinini, alle 17.30 il derby del Ct Cesena tra Andrea Rondoni e Gabriele Sgroi.Tabellone finale, ottavi: Beniamino Savini (2.8)-Luca Ruggeri (3.3) 6-0, 6-1, Gabriele Sgroi (2.7)-Alessandro Manco (2.8) 6-1, 6-7 (3), 10-8, Marco Caporali (2.7)-Simone Piraccini (2.8) 3-6, 6-2, 11-9, Gian Marco Ricci (2.8)-Amedeo De Checchi (2.8) 6-3, 5-7, 10-8. Quarti: Luca Bartoli (2.6, n.3)-Marco Caporali (2.7) 6-4, 6-3, Andrea Rondoni (2.6, n.1)-Beniamino Savini (2.8) 6-1, 6-3, Gabriele Sgroi (2.7)-Nicholas Scala (2.6, n.4) 6-3, 6-4, Federico Baldinini (2.6, n.2)-Gian Marco Ricci (2.8) 6-3, 6-4. Il giudice di gara è Loredana Amadori.CATTOLICA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cerri il torneo nazionale di 4° categoria maschile che terrà banco fino al 7 settembre.Conquistano il 3° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Elia Galli (Misano Sporting Club), Nicolò Pari (Ct Cerri), Roberto Del Piccolo (Ct Cerri) e Jacopo Bozzi (Misano Sporting Club).Turno di qualificazione: Alipio Fulvi (4.3)-Marco Fuschillo (4.3, n.21) 6-3, 6-2, Andrea Vecchi (4.6)-Jorg Pfister (4.3, n.6) 7-6, 6-4, Roberto Montori (4.3, n.8)-Simone Nicolini (4.4) 6-3, 6-2, Matteo Della Biancia (Nc)-Filippo Ricci (4.3, n.9) 7-6, 3-2 e ritiro, Manuel Masia (4.4)-Luca Sapucci (4.3, n.11) 3-6, 2-1 e ritiro, Stelvio Dolcetti (4.4)-Daniele Mingucci (4.3, n.12) 3-6, 6-1, 10-3, Davide Sanchi (4.3, n.17)-Nicola Campolucci (4.4) 6-0, 7-5, Tiziano Leonardi (4.4)-Emilio Frugieri (4.3, n.17) 6-2, 3-6, 10-5.Tabellone finale, 1° turno: Gianluca Marchi (4.2)-Federico Mittersteiner (4.3) 6-1, 7-5, Nadir Sartori (4.2)-Federico Crisafulli (4.3) 6-2, 6-4, Pierluigi Giannini (4.2)-Riccardo Parma (4.3) 6-2, 6-2, Carlo Allegrucci (4.2)-Giuseppe Neri (4.3) 6-1, 6-2, Enrico Maiola (4.2)-Fabrizio Marchini (4.3) 6-1, 6-3.2° turno: Elia Galli (4.2)-Andrea Citroni (Nc) 6-3, 4-6, 10-7, Nicolò Pari (4.3)-Alessandro Lombardini (4.2) 6-1, 6-1, Roberto Del Piccolo (4.2)-Cristian Pucci (4.3) 6-1, 6-3, Roberto Pezzolesi (4.2)-Marco Ragnetti (4.3) 6-3, 6-2, Angelo Salfo (4.2)-Mirko Zaffini (4.3) 4-5 e ritiro, Simone Renzi (4.5)-Luca Violini (4.2) 6-0, 6-2, Enrico Ciotti (4.2)-Andrea Antonioni (4.4) 6-2, 6-3, Jacopo Bozzi (4.2, n.15)-Giuseppe Massari (4.3) 6-1, 6-3.Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Francesca Cerri.