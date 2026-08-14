Tennis: Baroni Redeghieri, Montemaggi, Ricci e Montanari in semifinale all’Over 55 del torneo Veterani-Ladies 40 del Tc Riccione

RICCIONE. Entra nel vivo sui campi del Tennis Club Riccione il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), tappa del Circuito Regionale.
Nell’Over 45 conquista i quarti Marco Bernardini, semifinali per Fabio Righetti.
Ottavi: Marco Bernardini (3.5)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-3, 6-4. Quarti: Fabio Righetti (3.4)-Micael Montinari (3.5) 6-0, 7-5.
Nell’Over 55 il primo a raggiungere le semifinali è stato Maurizio Baroni Redeghieri, seguito da Pietro Montemaggi, Villiam Ricci e Stefano Montanari.
Quarti: Maurizio Baroni Redeghieri (4.1)-Marco Pagliari (3.3, n.3) 6-1, 6-4, Pietro Montemaggi (3.3, n.1)-Riccardo Falcone (3.4) 7-6 (6), 6-3, Villiam Ricci (3.5)-Alberto Morigi (3.5) 6-7 (1), 6-4, 10-8, Stefano Montanari (3.4)-Silvano Pozzi (3.3, n.2) 6-2, 6-2.
Nell’Over 65 in finale il 4.1 Massimo Feriozzi (Sport Social Club) che ha battuto 7-5, 6-1 Marino Masi (4.1). Quarti: Maurizio Maestri (4.2)-Pietro Gussio (4.4) 4-6, 6-0, 10-5.
Tra le Ladies 40 semifinali per Marianna Meroni ed Annalisa Munari, quarti per Elena Piccolomini
3° turno: Elena Piccolomini (4.1)-Manuela Benedettini (3.5) 2-6, 7-6 (4), 10-3. Quarti: Annalisa Munari (3.3, n.3)-Margaret Tonelli (3.5) 6-4, 6-2.
Il giudice di gara è Simone Lusini, coadiuvato da Giuseppe Del Bianco, direttore di gara Moreno Pecci.