Tennis, Baronciani, Samoila e Amadio in semifinale al Cicconetti

Sui campi del Ct Cicconetti va in scena il torneo giovanile, il trofeo “Design Patrimoniale” Under 12 e 16, maschile e femminile. Nel femminile Under 12 semifinali per Ginevra Baronciani e Stefania Medeea Samoila. Quarti: Ginevra Baronciani-Adele De Sio 6-4 e ritiro, Stefania Medeea Samoila-Ginevra Bezziccheri Imperatori 6-2, 6-1.

Nell’Under 12 maschile semifinali per Achille Amadio che nei quarti ha battuto Matteo Lotti 6-4, 4-6, 10-4.

Nell’Under 16 maschile ottavi: Marco Fuschillo-Filippo Menzolini 7-6 (3), 2-2 e ritiro.

Intanto da domani scatta il trofeo “Design Patrimoniale” Under 14, maschile e femminile, sempre al Ct Cicconetti. Nel femminile la giocatrice con miglior classifica è la 4.2 Camilla Brolli, nel maschile guida le fila il 3.4 Francesco Zanzini.