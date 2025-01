Tennis, Barducci, Caligari e De Vita vincono al Carpena

E’ stato un week-end all’insegna del tennis giovanile sui campi del Villa Carpena che ha ospitato il torneo Under 11 e 12 con la formula Rodeo. Nell’Under 11 femminile successo di Alessia Barducci. La portacolori del Ct Cesena ha battuto in semifinale Ada Milocco 0-4, 4-0, 7-5 e in finale Giulia Oddone (Ct Bologna) 4-2, 4-1. Nell’Under 11 maschile si è imposto Tommaso Cavassi che ha battuto in finale Carlo La Malfa 4-2 4-0. Semifinali: La Malfa-Lorenzo Verratti 4-2, 1-4, 8-6, Cavassi-Patrick Balc 4-0, 4-0. Nell’Under 12 maschile vittoria di Gabriele De Vita. Il numero 1 del seeding, portacolori del Tc Faenza, ha sconfitto in finale Gianmaria Mussoni, testa di serie n.2, 4-1, 4-0. Semifinali: De Vita-Montuschi 4-1, 4-2, Mussoni-Federico Fabio Penzo 4-1, 2-0 e ritiro. Nell’Under 12 femminile successo di Noemi Caligari. La portacolori del Ct Cesena ha battuto in semifinale Mia Zanzi 5-4, 2-4, 7-5 e in finale Greta Bonaventura (Ct Cacciari) 4-1, 4-1. In semifinale: Bonaventura-Elisabetta Pastore (n.1) 4-2, 3-5, 7-3.