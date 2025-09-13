Tennis, Bardi qualificato a Russi

Avanza una classica del tennis romagnolo di livello nazionale, l’Open del Russi Sporting Club, il trofeo “Fira di Set Dulur”. Nel maschile disco verde per Valentino Salami e Alan Adiel Bardi, nel femminile per Aurora Baldassarri e Sofia Talamelli. Sezione 3.5-3.3, secondo turno: Valentino Salami (3.3)-Luca Fossanova (3.3) 6-2, 6-4. Turno di qualificazione: Alan Adiel Bardi (3.3, n.4)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-3, 6-2.Primo turno femminile, Aurora Baldassarri (3.3)-Giorgia Carnoli (4.4) 6-4, 6-0, Sofia Talamelli (3.3)-Giulia Nobili (3.3) 6-3, 6-4.