Tennis, Bardi nei quarti a Russi, tutti i promossi a Porto Fuori

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club. Tabellone finale, ottavi: Alan Adiel Bardi (3.2)-Alberto Scafoletti (3.3) 6-4, 6-2.
Primi match sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori per il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Maschile, turno di qualificazione: Alessandro Donati (4.5, n.1)-Mattia Luciani (Nc) 6-2, 6-2, Edoardo Spighi (Nc)-Fabio Cossignani (4.5, n.4) 6-1, 3-2 e ritiro, Massimo Bonetti (Nc)-Alessandro Mosconi (4.5, n.3) 6-3, 6-2.