Tennis, Bardi e Strocchi al 3° turno al Carpena

Primi match sui campi del Villa Carpena per il torneo di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Primo turno tabellone di 4°: Filippo Morigi (Nc)-Giovanni Bacchilega (4.6) 0-4, 4-1, 18-16, Andrea Cataldo (Nc)-Angelo Massimo Claudio Magliola (4.6) 4-0, 4-0, Riccardo Fabbri (4.6)-Daniele Fantini (Nc) 5-4, 4-1, Fabio Baldacchini (4.6)-Massimo Sabattini (4.6) 4-1, 0-4, 10-7, Matteo Cavina (4.5)-Marco Fabbri (4.5) 2-4, 4-1, 10-7, Manuel Ragazzini (Nc)-Luca Bellucci (4.6) 4-0, 4-1. Secondo turno: Daniele Bardi (4.5)-Federico Astore (4.5) 5-4, 4-0, Marco Strocchi (4.6)-Robertino Neri (4.5) 4-2, 4-2.
Nel femminile primo tabellone con n.1 Vania Sangiorgi (4.6), n.2 Deborah Pompignoli (Nc). Turno di qualificazione: Vania Sangiorgi (4.6, n.1)-Erika Roncagli (Nc) 4-0, 4-1. Nel tabellone di 4°: Vania Sangiorgi (4.6)-Barbara Salvi (4.1, n.1) 4-2, 2-4, 10-4.