Tennis, Barbieri, Zanzi-Celli, Andreani e Salvi Fabbri i vincitori al Carpena

Al rush finale sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo di prequali Ibi di 4° categoria, maschile e femminile. Nel singolare maschile finale tra Luca Guerrini (Pol. Buscherini) e Matteo Barbieri (Tennis Villa Carpena). Successo sui campi di casa per Matteo Barbieri che si è imposto per 3-0 e ritiro. Quarti: Luca Guerrini (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 5-3 e ritiro, Matteo Barbieri (4.1, n.3)-Joseph Fresegna (4.1, n.11) 7-6 (5), 6-3, Leonardo Conti (4.1, n.7)-Cristian Barasa (4.1, n.2) 6-1, 5-7, 10-7. Semifinali anche per Antonio Melloni (4.1, n.13). Semifinali: Guerrini-Melloni 6-4, 1-6, 10-6, Barbieri-Conti 6-0, 6-1.

Nel doppio maschile finale tra le coppie formate da Davide Ingannato-Luca Poletti e Luca Zanzi-Nicola Celli, vittoria nel match-clou della coppia Zanzi-Celli per 6-1, 6-0. Quarti: Leone e Lorenzo Franchi (n.1) b. Nanni-Di Tante 6-2, 6-3, Golfarelli-Redo Camporesi b. Poliziani-Roncucci 7-6 (7), 7-5, Ingannato-Poletti (n.7) b. Benericetti-Volponi (n.2) 4-6, 6-4, 10-8, Zanzi-Celli b. Sardi-Ruggeri (n.4) 6-4, 6-1. Semifinali: Zanzi-Celli b. Leone e Lorenzo Franchi (n.1) 7-6 (10), 6-4, Ingannato-Poletti (n.7) b. Golfarelli-Camporesi 6-3, 6-2.

Nel singolare femminile in finale Irene Claudia Visconti (Forum Forlì) e Vittoria Andreani (Ct Cesena) che si impone 6-3, 6-3. Semifinali: Vittoria Andreani (4.1, n.1)-Angela Russo (4.3) 6-2, 6-3, Irene Claudia Visconti (4.1, n.2)-Chiara Sbrighi (4.2) 6-1, 6-1.

Nel doppio femminile semifinale: Guerrini-Russo b. Sacchetti-Casadei 7-5, 4-6, 10-8. In finale successo di Barbara Salvi-Elisa Fabbri (n.1) su Alessia Guerrini-Angela Russo per 6-3, 7-6 (1).

Sabato e domenica il Tennis Club Ippodromo di Cesena organizza il torneo nazionale di 4° categoria, maschile e femminile, con la formula Rodeo. In primo piano nel gruppo organizzativo c’è lo staff tecnico di Tennissimo. Nel maschile sono 45 gli iscritti, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Fabbri, Ciro Donnarumma, Simone Barletti, Marco Chiapponi, Leone Franchi, Riccardo Palai, Mario Nannucci ed Andrea Samorì.

Nel singolare femminile le giocatrici da battere sono nell’ordine le 4.1 Alessia Armenise e Nicole Colonna.