Tennis, Barbieri trionfa nell’Under 12 e Gasparelli vince l’Under 10 al “Galimberti Academy”

CATTOLICA. Alle battute conclusive a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino a domenica.
Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) e Giosuè Gasparelli (Ct Fano). Vittoria del giocatore marchigiano per 6-2, 6-3.
Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2, Leonardo Oligeri-Valerio Pagnoni 7-5, 6-1, Emanuele Capra-Lluca Pragliola 6-1, 6-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Gregorini 6-0, 6-1. Quarti anche per Tommaso Romano. Quarti: Baracchi-Cusano 6-0, 6-1, Gasparelli-Pierpaoli 1-6, 6-2, 10-7, Bennani-Romano 6-2, 6-3, Oligeri-Capra 6-3, 6-2. Semifinali: Leonardo Oligeri-Matteo Bennani 6-0, 6-1, Giosuè Gasparelli-Jacopo Baracchi 6-0, 6-0.
Nell’Under 12 maschile il match-clou metteva di fronte Pietro Allegra (Ct Cesena) e Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena). Vittoria di Barbieri per 6-4, 6-2.
Quarti: Pietro Allegra (n.1)-Rodrigo Coppa 7-5, 6-0, Andrea Magnoni-Leonardo Castori (n.4) 6-4, 6-4, Michele Catalano-Denny Bentini (n.3) 6-3, 6-2, Giacomo Barbieri (n.2)-Tommaso Scungio 7-6, 6-3. Semifinali: Allegra-Magnoni 7-5, 6-0, Barbieri-Catalano 6-4, 6-3.
La giudice di gara è stata Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni che ha effettuato le premiazioni.