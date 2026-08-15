Tennis, Barbieri trionfa nell’Under 12 e Gasparelli vince l’Under 10 al “Galimberti Academy”

Tennis
La premiazione dell’Under 12 maschile alla Galimberti Tennis Academy
La premiazione dell’Under 12 maschile alla Galimberti Tennis Academy
La premiazione del torneo Under 10 maschile
La premiazione del torneo Under 10 maschile

CATTOLICA. Alle battute conclusive a Cattolica il torneo Under 10-12 “Galimberti Tennis Academy”, una rassegna che terrà banco fino a domenica.

Nell’Under 10 maschile finale tra Leonardo Oligeri (Ct Casalboni) e Giosuè Gasparelli (Ct Fano). Vittoria del giocatore marchigiano per 6-2, 6-3.

Ottavi: Jacopo Baracchi-Martin Pennacchini 6-2, 6-2, Matteo Bennani-Alp Berispek 6-0, 6-4, Leonardo Pierpaoli-Noel Zefiro 6-0, 6-0, Elia Cusano-Enea D’Angelo 5-7, 6-1, 10-2, Leonardo Oligeri-Valerio Pagnoni 7-5, 6-1, Emanuele Capra-Lluca Pragliola 6-1, 6-4, Giosuè Gasparelli-Nicolò Gregorini 6-0, 6-1. Quarti anche per Tommaso Romano. Quarti: Baracchi-Cusano 6-0, 6-1, Gasparelli-Pierpaoli 1-6, 6-2, 10-7, Bennani-Romano 6-2, 6-3, Oligeri-Capra 6-3, 6-2. Semifinali: Leonardo Oligeri-Matteo Bennani 6-0, 6-1, Giosuè Gasparelli-Jacopo Baracchi 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile il match-clou metteva di fronte Pietro Allegra (Ct Cesena) e Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena). Vittoria di Barbieri per 6-4, 6-2.

Quarti: Pietro Allegra (n.1)-Rodrigo Coppa 7-5, 6-0, Andrea Magnoni-Leonardo Castori (n.4) 6-4, 6-4, Michele Catalano-Denny Bentini (n.3) 6-3, 6-2, Giacomo Barbieri (n.2)-Tommaso Scungio 7-6, 6-3. Semifinali: Allegra-Magnoni 7-5, 6-0, Barbieri-Catalano 6-4, 6-3.

La giudice di gara è stata Alessia Cervellieri, direttore di gara Nazario Boni che ha effettuato le premiazioni.

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