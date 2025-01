Tennis: Barbieri, Sena e Bonazza avanzano nelle qualificazioni del Lemon Bowl Work 365 Sporfie

ROMA. Come da tradizione, l’anno solare del tennis giovanile si è chiuso al Lemon Bowl Work 365 Sporfie. Sui campi del Foro Italico e del Salaria Sport Village si è consumata la penultima giornata delle qualificazioni, che si concluderanno il primo giorno del nuovo anno. Dal 2 gennaio prenderanno il via i tabelloni principali delle categorie Under 10, 12 e 14, con tanti dei migliori talenti del nostro tennis e una flotta internazionale di ben 55 ragazzi provenienti da 25 Paesi diversi. Le loro prestazioni saranno sotto la lente di ingrandimento di appassionati e addetti ai lavori, che in questi giorni stanno popolando i campi di gara. Tanti anche i curiosi che stanno approfittando dell’occasione per assistere ai match in una cornice come il Foro Italico, aperta gratuitamente al pubblico.

Nell’Under 10 maschile all’ultimo turno delle qualificazioni Giacomo Barbieri (Tennis Villa Carpena) che ha battuto al 3° turno Lorenzo Mitelli 6-4, 7-6 ed ora affronta nel turno finale per il main-draw Davide Gabrielli (Team Vianello). Molto bene anche il riminese Mattia Sena (Ct Cicconetti) che si è imposto per 6-3, 6-0 su Emanuele Fucile ed ora affronta Andrea Guida. Nel 2° turno: Samuele Pica-Liam Lanzoni 5-7, 6-1, 10-5. Nell’Under 10 femminile, turno di qualificazione: Micol Foggia-Gemma Betori 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile bene il ravennate Davide Bonazza (Sporting Club Sassuolo) che ha battuto 6-1, 6-2 Cristiano Casale e nel turno finale affronta il torinese Mattia Parogni. Nell’Under 14 maschile, 3° turno del tabellone di qualificazione: Giacomo Lorenzini-Noè Baldini 6-2, 7-5, Giulio Inzeo-Cesare Biondi 6-3, 6-4. Under 14 femminile, 3° turno: Francesca Sagliano-Bianca Cecchini 6-4, 6-2.