Tennis, Barbieri, Savino, Simoncelli promossi al Venustas

Avanza sui campi del Ct Venustas il torneo Open maschile dotato di 1000 euro di montepremi. Tra i primi a qualificarsi per il tabellone finale Marco Barbieri (Ct Porretta), Alessandro Guzinschi (Gt Rivazzurra), Giulio Savino (Ct Casalboni) e Alessio Simoncelli (Coopesaro Tennis). Quinto turno: Matteo De Angeli (4.2, n.8)-Alessandro Vitali (4.4) 6-3, 6-3, Loris Volpinari (4.2, n.7)-Francesco Visino (4.4) 6-2, 6-3, Marco Fuschillo (4.3)-Pierluigi Giannini (4.2) 7-5, 6-1, Edoardo Maria Ciuffoli (4.4)-Nicolò Mussoni (Nc) 6-3, 6-3,
Turno di qualificazione: Marco Barbieri (4.1, n.4)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-1, 6-0, Alessandro Guzinschi (4.3)-Paolo Briolini (4.1, n.5) 6-2, 7-5, Giulio Savino (4.3)-Luca Vitali (4.1, n.6) 7-6 (5), 6-2, Alessio Simoncelli (4.1, n.3)-Tommaso Onofri (4.3) 6-2, 7-5.