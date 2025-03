Tennis, Barbieri, Arcangeli e Foschini vincono al Queen’s / GALLERY

Gran finale per il torneo Under 10 e 12 organizzato dalla Galimberti Tennis Team sui campi del Queen’s Club di Cattolica. Nell’Under 10 femminile finalissima tra Beatrice Benvenuti (Tc Riccione), allieva della Ravenna Tennis Academy, e Micol Foggia (La Meridiana). Semifinali: Benvenuti-Noemi Gallina 6-0, 6-3, Foggia-Alessia Sofia Badea 6-0, 6-1. Nell’Under 10 maschile successo di Giacomo Barbieri. Il portacolori del Tennis Villa Carpena ha battuto in finale per 6-3, 6-1 Leonardo Castori (Tennix Training Center). Semifinali: Barbieri-Lapo Ricciardelli 6-3, 6-1, Castori-Edoardo Garoia 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile vince Riccardo Arcangeli (n.2), portacolori del circolo ospitante che in semifinale ha beneficiato del forfait di Enea Corazza e in finale ha battuto 6-3, 6-3 Pietro Allegra (Ct Cesena) che in semifinale ha sconfitto Tommaso Monti (n.1) 6-4, 6-2. Nell’Under 12 femminile successo della ravennate Anna Foschini (Ct Zavaglia) che in finale si è imposta 7-6, 6-2 su Viola Rapaccioni (Tennis Team Senigallia). Semifinali: Foschini (n.1)-Elisabetta Pastore 6-0, 6-1, Rapaccioni (n.2)-Nicole Colonna 6-1, 6-3.