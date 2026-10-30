Tennis, Barasa, Turchi, Conti avanti al Ten Sport

Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center. Nel maschile si qualificano Cristian Barasa (Forum Forlì), Tommaso Turchi (Ct Cicconetti), Alessandro Ursini (Tc Il Ghiandaio) e Leonardo Conti (Ct Cesena). Turno di qualificazione: Federico Calderoni (4.3)-Alberto Biasini (4.1, n.12) 7-6, 6-4, Cristian Barasa (4.1, n.1)-Gabriele Mariano Herrera Darias (4.3) 7-5, 1-6, 10-7, Nicolò Tronconi (4.2)-Biagio Maltese (4.1, n.5) 6-1, 6-3, Tommaso Turchi (4.1, n.6)-Lorenzo Salvoni (4.3) 6-1, 6-1, Alessandro Ursini (4.1, n.7)-Claudio Santoni (4.3) 6-2, 6-1, Marco Martelli (4.1, n.8)-Diego Varignana (4.2) 6-1, 6-3, Gabriele Cagnin Minichini (4.2)-Lorenzo Inglesi (4.1, n.9) 6-4, 6-2, Leonardo Conti (4.1, n.11)-Simone Cicognani (4.2) 6-0, 6-0. Si qualificano anche il 4.2 Marco Cantagallo ed il 4.1 Alessandro Falzoni (n.4)