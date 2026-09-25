Tennis, Barasa nei quarti a Mercato Saraceno

Sui campi della Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno va in scena il torneo di 4° categoria, maschile e femminile, trofeo “Marchi Giorgio”. Quarto turno: Michele Rossi (4.1, n.8)-Andrea Ambrogetti (4.4) 6-0, 6-3, Davide Bernabini (4.2)-Alessandro Toni (4.5) 6-3, 6-3, Francesco Vicini (4.2)-Filippo Zadra (4.3) 6-0, 6-2, Denis Bersani (4.3)-Marco Gottardo Mellina (4.2) 6-3, 6-3, Daniel Giorgetti (4.5)-Lorenzo Moretti (4.2) 3-6, 7-6 (5), 11-9. Ottavi: Cristian Barasa (4.1, n.7)-Alessandro Piraccini (4.2) 2-6, 6-2, 12-10.