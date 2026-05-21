Tennis, Bandini nei quarti al Mi.Ma.

Entra nella fase più interessante il torneo Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima. Nel tabellone finale maschile ottavi per Luca Grasso ed Enea Vinetti, quarti per Mattia Bandini. Terzo turno: Luca Grasso (2.7)-Giacomo Fabbri (3.1) 6-0, 6-7 (5), 10-6, Enea Vinetti (2.6)-Giulio Malaguti (2.8) 6-1, 6-2. Ottavi: Mattia Bandini (2.6)-Nicola Tocci (2.7) 1-6, 7-5, 11-9,
Nel femminile quarti per la 2.5 Camilla Fabbri (Tc Ippodromo), che dopo aver battuto la 2.7 Vittoria Muratori per 6-2, 6-1 ha beneficiato del forfait di Lavinia Guerresco, ottavi per Evelyn Amati (Tc Viserba), la riminese Diana Rolli e Ilaria Rondinelli (Tc Ippodromo). Quarto turno: Tasha Cacciato (2.6)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-0, 6-1, Evelyn Amati (2.7)-Sofia Regina (2.6) 7-5, 6-4, Diana Rolli (2.5)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-2, 6-4, Vittoria Modesti (2.5)-Francesca Terzi (2.6) 5-7, 6-3, 10-3, Ilaria Rondinelli (2.5)-Matilde Morri (2.8) 6-3, 6-3, Diana Rolli (2.5)-Beatrice Bruni Lotti (2.6) 6-2, 6-4.