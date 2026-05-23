Tennis: Bandini, Filippi e Silvia Alletti in semifinale all’Open del Mi.Ma

MILANO MARITTIMA. Al rush finale il torneo nazionale Open del Circolo Mi.Ma Marepineta Sporting Club di Milano Marittima, dotato di un montepremi complessivo di 2000 euro.
Nel tabellone finale maschile approdano alle semifinali Mattia Bandini (Tc Faenza) e Tommaso Filippi (Forum Forlì).
Quarti: Mattia Bandini (2.6)-Jamal Urgese (2.6) 7-6 (2), 6-2, Tommaso Filippi (2.4, n.3)-Enea Vinetti (2.6) 6-1, 6-4.
Nel femminile semifinali per la sammarinese Silvia Alletti.
Ottavi: Ilaria Rondinelli (2.5)-Anita Sassoli (2.8) 6-3, 7-6 (4),
Quarti: Sara Aber (2.4, n.1)-Camilla Fabbri (2.5) 7-6 (5), 6-3, Silvia Alletti (2.4, n.2)-Ilaria Rondinelli (2.5) 6-1, 7-6 (4). Semifinali anche per Gaia Donati (2.5, n.4) e Vittoria Modesti (2.5).
Il giudice di gara è Alessandro Rondinelli, direttore di gara Riccardo Rondinelli.