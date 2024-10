Tennis, Bandini e la Ranieri vincono a Conselice

Da venerdì a domenica il Ct Conselice ha ospitato il torneo Open, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si trattava del trofeo “Agriturismo Massari”. Nel maschile successo del n.1 del seeding, Mattia Bandini. Il 2.5 del Tc Faenza ha battuto nel match-clou il 2.6 Andrea Rondoni (Ct Cesena), testa di serie n.2, per 4-2, 5-3. Semifinali: Bandini-Tommaso Aprile (2.7) 5-3, 4-1, Rondoni-Alessandro Manco (2.8) 4-1, 1-4, 10-6. Nel femminile si è imposta Maria Vittoria Ranieri. La 2.7 del Ct Massa Lombarda, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale la 2.8 Alice Stella 5-3, 0-4, 10-7 e in finale la 3.2 sammarinese Serena Pellandra (San Marino Tc) per 5-3, 4-0. Semifinale: Pellandra-Silvia Sanna (2.6, n.1) 4-1, 5-4 (1).