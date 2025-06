Tennis, Balestri vince il Rodeo di Brisighella

Successi di Umberto Balestri e Martina Nadalini nel torneo di 3° al Tre Colli Tc di Brisighella. Si trattava di un Rodeo Weekend che ha visto in campo nel complesso 28 giocatori. Nel maschile successo di Umberto Balestri. Il 3.3 portacolori del Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano dove svolge il ruolo di istruttore, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Luca Conti (Nc) 4-2, 2-4, 10-8 e in finale il 3.4 Alberto Scafoletti (Ravenna Sport Center) 4-0, 5-3. Quest’ultimo in semifinale ha estromesso il 3.3 Valentino Salami (n.2) 4-0, 5-4 (4). Nel femminile successo della 4.3 Martina Nadalini. La portacolori del Country Club Castel Maggiore ha battuto in finale la 3.4 Paola Mordini (Tc Faenza) 4-0, 4-0. Semifinali: Nadalini-Giulia Nobili (3.3, n.1) 4-1, 5-3, Mordini-Irene Carpani (3.4) 4-1, 4-0.