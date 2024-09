Tennis, Baldoni trionfa a Massa

Era il favorito numero uno e ha rispettato fino in fondo questo ruolo. Stefano Baldoni è il vincitore del 21° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile che si è concluso sui campi del Ct Massa Lombarda. Un’edizione impreziosita anche dalla serata speciale in ricordo dell’indimenticato Oreste Pagani, fondatore della Oremplast scomparso nell’ottobre 2023. Il 26enne mancino umbro, dopo aver esordito nei quarti lasciando cinque game a Nicola Ravaioli (Forum Tennis), ha riservato identico trattamento in semifinale al modenese Leonardo Taddia (2.3) vincitore nel 2021 di questo torneo, per poi con la solidità del suo tennis completare il proprio percorso netto imponendosi 6-2 6-1 nel match clou sull’altro emiliano Luca Parenti (2.3), n.6 del seeding. Quest’ultimo aveva estromesso nei quarti, con il punteggio di 4-6 6-0 7-6(8), Omar Giacalone (2,2), terzo favorito del tabellone, poi aveva avuto via libera per il forfait di Alessandro Ingarao (2.1).