Tennis: Baldoni-Taddia e Parenti-Ingarao le semifinali dell’Open di Massa, bene Baldinini e Bartoli all’Open del Cicconetti

MASSA. I due protagonisti più attesi non tradiscono e guadagnano il pass per le semifinali del 21° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile (montepremi 5000 euro più ospitalità dai quarti) che si concluderà nella serata di giovedì 5 settembre sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda. Quest’anno la manifestazione prende anche il nome di memorial “Oreste Pagani” essendo la prima edizione che si svolge senza il compianto fondatore della Oremplast (azienda massese da tempo partner del club in un progetto sportivo legato al territorio che ha pochi eguali nel panorama nazionale), scomparso nell’ottobre 2023. Una figura importante nel panorama cittadino. che viene ricordata con uno speciale happening in programma tra le due semifinali, mercoledì sera.

Tre delle prime quattro teste di serie Tutte hanno infatti raggiunto come da copione il penultimo atto del torneo (giudice arbitro Roberto Montesi, direttore di gara Maria Cristina Guidani) che si è ritagliato ormai un preciso spazio nel calendario nazionale - quella 2024 è l’edizione numero 31, traguardo tutt’altro che scontato per una manifestazione sportiva - anche e soprattutto grazie alla stretta sinergia con l’azienda di Massa Lombarda della famiglia Pagani, da tempo partner in un progetto legato al territorio che ha pochi eguali nella Penisola.

Assai convincente è stato l’esordio di Stefano Baldoni (2.1, Ct Giotto Arezzo), n.1 del seeding e vincitore dodici mesi fa in finale sul ravennate Michele Vianello: il 26enne mancino umbro (recente finalista ai campionati italiani di seconda categoria a Cagliari) nei quarti ha concesso cinque game a Nicola Ravaioli (Forum Tennis). A contendere a Baldoni l’ingresso in finale è il modenese modenese Leonardo Taddia (2.3), quarta forza del tabellone, che nel remake della finale 2021 ha superato di nuovo il pari classifica veneto Lorenzo Favero, quinta testa di serie. ,

Nella metà inferiore del draw Alessandro Ingarao, fresco di titolo tricolore in seconda categoria, ha debuttato nel club romagnolo regolando con un doppio 7-5 Mattia Bandini (2.5, Tc Faenza). Non ci sarà però il derby siciliano con Omar Giacalone (2.2), terzo favorito del seeding. che ha ceduto di misura, con il punteggio di 4-6 6-0 7-6(8), all’emiliano Luca Parenti (2.3), n.6 del seeding, mercoledì sera dunque avversario di Ingarao.

Quarti: Stefano Baldoni (2.1, n.1) b. Nicola Ravaioli (2.5) 6-3 6-2, Leonardo Taddia (2.3, n.4) b. Lorenzo Favero (2.3, n.5) 6-4 7-5, Luca Parenti (2.3, n.6) b. Omar Giacalone (2.2, n.3) 4-6 6-0 7-6(8), Alessandro Ingarao (2.1, n.2) b. Mattia Bandini (2.5) 7-5 7-5.

RIMINI. Siamo al tabellone finale nel torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, il trofeo “Envikem” che con i suoi 4.500 euro di montepremi è uno dei più importanti nel calendario italiano. Si qualificano dal primo tabellone di 2°, dopo Federico Baldinini (Ten Sport Center), anche Nicholas Scala (Davi.s Tennis Team Bologna), Luca Bartoli (Tc Viserba), Ettore Rabbito (Proietti Tennis Team) ed Alessio Pintarelli (Ct Pergine).

Turno di qualificazione: Federico Baldinini (2.8, n.4)-Andrea Zanuccoli (3.1) 6-0, 6-4, Nicholas Scala (2.6, n.1)-Matteo Mucciarella (2.8) 6-3, 6-1, Luca Bartoli (2.6, n.2)-Andrei Matei Ganea (3.2) 6-4, 6-2, Ettore Rabbito (2.7, n.3)-Pietro Vagnini (3.1) 6-2, 6-3, Alessio Pintarelli (2.8)-Dario Zamagna (2.8, n.5) 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.