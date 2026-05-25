Tennis, Baldisserri vince a Cesenatico

Al gran finale il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico, la terza edizione del torneo Open “Circolino”. Nel maschile vittoria dell’imolese Enrico Baldisserri (Ct Bologna) che in finale ha sconfitto 6-0, 7-6 il bellariese Samuel Zannoni (Tc Viserba). Semifinali: Baldisserri-Bottari 6-3, 7-5, Zannoni-Leonardi 6-7, 6-2, 10-8.

Conclusi anche i tabelloni intermedi. Tra gli Nc successo di Federico Brigliadori, nel torneo di 4° vittoria del 4.1 Matteo Borghetti (n.1) in finale sul pari classificato Thomas Guidi Zoffoli (n.2) per 6-1, 6-3. Nel tabellone di 3° si è imposto il 3.1 Julian Manduchi (n.1) che in finale ha beneficiato del forfait del 3.1 Alessandro Naso (n.2).

Nel femminile successo della 2.5 Arianna Ovarelli (Coopesaro Tennis) che in semifinale ha sconfitto la 2.5 cesenate Camilla Fabbri (n.1) 6-3, 6-1 e in finale Clara Sansoni (Tc Faenza) 6-1, 6-3 che in semifinale ha battuto Caterina Burini (2.7) 6-4, 6-1. Nel tabellone a conclusione di 3° vittoria della 3.1 Agata Bravin (n.1), portacolori della Polisportiva Sirmione, in finale sull’altra 3.1 Anastasia Lugaresi (Ct Cesena) per 4-6, 6-2, 10-6.