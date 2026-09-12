Tennis, Baldisserri trionfa al Cicconetti

E’ terminato il torneo Open maschile al Ct Cicconetti di Rimini. La vittoria è andata al 2.2 imolese Enrico Baldisserri che ha superato con un doppio 6-2 il 2.5 Federico Baldinini portacolori del Ten Sport Center di Pinarella.
Dopo la finale il presidente del Ct Cicconetti, Massimiliano Agnello, ha premiato anche il neocampione italiano Under 11, Mattia Sena, portacolori del Ct Cicconetti, con il tecnico Federico Bronzetti.
Nel tabellone a conclusione di 4° finale tra Gianmaria Sarti (4.1, n.1) e Riccardo Muccioli (4.2). Nel tabellone di 3° finale tra i 3.1 Iangabriel Ferrara (n.2) e Luca Lorenzi (n.1).