Tennis, Baldisserri in semifinale a Meldola

Al rush finale il torneo Open maschile organizzato dal Ct Meldola. Conquistano le semifinali l’imolese Enrico Baldisserri, il riminese Manuel Mazza (Ct Crema), n.1 del seeding, che nei quarti ha regolato il forlivese Alex Guidi 6-1, 6-1, Daniel Bagnolini che ha piegato Christian Capacci 6-2, 6-3 e Nicola Ravaioli che ha vinto il derby del Forum su Nicola Filippi 7-5, 6-2. Il primo giocatore che ha raggiunto le semifinali è stato il 2.2 imolese Enrico Baldisserri (n.3) che prima ha battuto 7-5, 4-1 e ritiro il 2.6 Jamal Urgese, poi ha beneficiato del forfait del 2.4 Tommaso Filippi (n.6).