Tennis: Baldisserri, Gamberini, Righi e Carboni in semifinale all’Open del Casatorre

CASTEL SAN PIETRO. Alle semifinali il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano che terrà banco fino al 12 settembre. Semifinali per l’imolese Enrico Baldisserri, Jacopo Gamberini, Manuel Alberto Righi e Lorenzo Carboni. Tabellone principale, quarti: Enrico Baldisserri (2.3, n.1)-Luca Fossanova (3.3) 6-1, 6-0, Jacopo Gamberini (3.1)-Matteo Culcasi (2.8, n.4) 6-3, 6-1, Manuel Alberto Righi (2.7, n.3)-Leonardo Pieracci (3.2) 6-1, 6-1, Lorenzo Carboni (2.4, n.2)-Alessandro Vavalà (3.2) 6-0, 6-0. Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.