Tennis: Baldisserri-Carbone la finale dell’Open al Casatorre, avanza il Quarta del Tc Coriano, al via il Quarta del Tre Colli Brisighella

CASTEL SAN PIETRO. L’imolese Enrico Baldisserri (Ct Bologna) e Lorenzo Carbone (Ct Barletta) sono i finalisti del torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Casatorre, il classico torneo castellano dotato di 1500 euro di montepremi. Finale oggi alle 18.

Tabellone principale, quarti: Enrico Baldisserri (2.3, n.1)-Luca Fossanova (3.3) 6-1, 6-0, Jacopo Gamberini (3.1)-Matteo Culcasi (2.8, n.4) 6-3, 6-1, Manuel Alberto Righi (2.7, n.3)-Leonardo Pieracci (3.2) 6-1, 6-1, Lorenzo Carbone (2.4, n.2)-Alessandro Vavalà (3.2) 6-0, 6-0. Semifinali: Baldisserri-Gamberini 6-0, 6-2, Carbone-Righi 7-5, 6-4.

Il giudice di gara è Giulio Caprara, direttore di gara Amedeo Grandi.

BRISIGHELLA. Al via domani il torneo nazionale di 4° categoria maschile organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella. Sono 55 i giocatori al via in questa rassegna di fine stagione outdoor che si concluderà il 21 settembre. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Raffaele Mazzoli, Massimiliano Marzagalli, Alessio Cipriani, Fabrizio Drei, Umberto Vocale, Luca Filippi, Giovanni Casadei e Giovanni Sgarbi.

Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.

CORIANO. Avanza il torneo di 4° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Tennis Club Coriano. Si tratta del primo torneo “Città di Coriano” che terrà banco fino al 20 settembre. In bella evidenza Alessandro Baracchini, Marco Gabellini, Pietro Sodani e Lorenzo Moretti. 3° turno: Mattia Andruccioli (4.4)-Giovanni Tomasetti (4.4) 6-3, 6-0, Alessandro Ceccarini (4.4)-Pier Paolo Guardigli (4.5) 6-1, 6-4, Daniele Bracci (4.4)-Raffaele Floris (4.6) 6-3, 6-4, Alessandro Baracchini (4.5)-Lino Masi (Nc) 6-1, 6-2, Marco Gabellini (4.4)-Giovanni Liotta (4.4) 4-5 e ritiro, Pietro Sodani (4.4)-Alessandro Gusella (Nc) 7-6, 6-1, Andrea Citroni (Nc)-Filippo Cancellieri (4.4) 6-2, 6-3. 4° turno: Lorenzo Moretti (4.5)-Francesco Banini (4.4) 6-4, 6-2.

Il giudice di gara è Galileo Guiducci.