Tennis, Baldisserri avanza ad Antalya

Enrico Baldisserri al turno finale delle qualificazioni nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra). Baldisserri (n.13) ha messo in fila Daniel Lechner 6-3, 6-4 e l’ucraino Tymofil Karpaliuk 6-1, 6-1. Ora il turno finale contro lo sloveno Miha Vetrih (n.2).

Due giocatrici del Tc Riccione giocano il torneo Tennis Europe Under 14 e 16 austriaco di Bad Waltersdorf (3° categoria, carpet indoor). Si tratta di Eva Raimondi nell’Under 14 e Giulia Angeli nell’Under 16 che è entrata direttamente nel main-draw per la classifica e sfida la slovacca Klara Kutejova. Per Eva Raimondi esordio nelle qualificazioni contro la monegasca Zita Graf (n.6) e successo 7-6 (7), 6-1, vittoria bissata contro l’austriaca Sofija Bojkovic 6-4, 2-6, 10-3. Nel primo turno del main-draw successo 0-6, 6-3, 6-1 contro l’austriaca Chloe Baba.