Tennis, Baldisserri ai quarti nel doppio di Antalya

Enrico Baldisserri nei quarti in doppio nel torneo Itf Men’s Future turco di Antalya (15.000 dollari, terra). 1° turno: Baldisserri-Biondolillo b. Jovic-Yazdani (Srb-Iri) 6-7 (3), 6-4, 10-4. Quarti contro Dumitru-Saritas (Rou-Tur).

Bad Waltersdorf. Fine corsa per Eva Raimondi e Gioia Angeli in campo in Austria. Le due giocatrici del Tennis Club Riccione, seguite dal maestro Toni Lo Paro, hanno giocato il torneo Tennis Europe Under 14 e 16 di Bad Waltersdorf, il “Junior Trophy” (3° categoria, carpet indoor). Gioia Angeli è entrata direttamente nel main-draw Under 16. All’esordio si è imposta per 6-3, 6-4 sulla slovacca Klara Kutejova (qualificata). Al 2° turno la sconfitta per 6-1, 6-2 contro la croata Ilaria Morozin, testa di serie n.3.

Eva Raimondi ha superato le qualificazioni nel torneo Under 14, poi nel 1° turno del main-draw ha battuto 0-6, 6-3, 6-1 l’austriaca Chloe Baba, anche lei qualificata, al 2° turno la sconfitta per 6-0, 6-1 contro la croata Natalie Pizzul (n.5).