Tennis: Baldinini primo finalista all’Open del Cicconetti, al via il Quarta del Tre Colli

RIMINI. Al rush finale il torneo nazionale Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti di Rimini, dotato di un montepremi di 1000 euro. Il primo finalista è il 2.5 Federico Baldinini (n.3), portacolori del Ten Sport Center di Pinarella, che in semifinale ha beneficiato del forfait dell’altro 2.5 Luca Bartoli (n.2). Nella parte alta del tabellone semifinale tra il 2.2 Enrico Baldisserri (n.1) ed il 2.6 Alessio Balestrieri (n.4).

Quarti: Balestrieri-Giacomo Ercolani (2.8) 7-5, 4-6, 10-4, Baldisserri-Mattia Muraccini (2.7) 6-1, 6-1.

Il torneo riminese è diretto dal giudice arbitro Simone Lusini, mentre la direttrice di gara è Sara Sirena.

Intanto da domani si gioca, sempre sui campi del Ct Cicconetti, il torneo nazionale Veterani Over 45-55-65-70 e Ladies 40 (limitato alle 3.1), torneo che terrà banco fino al 22 settembre. Nel complesso sono 46 i giocatori al via. Nell’Over 45 n.1 Alex Fabbri (2.8), n.2 Andrea Travaglini (3.1). Nell’Over 55 (16 iscritti) si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine al 4.1 Marco Gianfrini ed al 4.3 Michele Manzaroli, poi il tabellone finale con Fabio Bernagozzi (3.3) n.1, Pietro Montemaggi (3.3) n.2), Silvano Pozzi (3.3) n.3 e Carlo Alberto Gualandri (3.4) n.4. Nell’Over 65 n.1 Silvano Pozzi, n.2 Fabrizio Rubbi (3.5), n.3 Massimo Feriozzi (4.1), n.4 Marino Masi (4.1). Nell’Over 70 n.1 Cesare Migliori (4.2), n.2 Luigi Angelo Bertaccini (4.3). Nel singolare Lady 40 n.1 Sara Sirena (3.3), n.2 Irene Carpani (3.4).

BRISIGHELLA. Scatta domani il torneo nazionale di 4° categoria del Tre Colli Tennis Club Brisighella. Sono 55 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 20 settembre. Si parte con il tabellone Nc, poi la sezione che dai 4.3 ai 4.6 con teste di serie assegnate nell’ordine ai 4.3 Stefano Bassetti, Francesco Dal Borgo, Paolo Francesconi, Luigi Angelo Bertaccini, Tommaso Spoglianti ed il 4.4 Giovanni Liverani. Nel tabellone finale n.1 Daniele Bertozzi (4.1), n.2 Luca Continelli (4.1), n.3 Daniele Miani (4.1), n.4 Andrea Minichiello. Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.