Tennis, Baldinini, Fabbri e Andruccioli brillano a Pinarella

Avanza verso le battute finali il torneo nazionale Open del Ten Sport Center di Pinarella. Si tratta della seconda edizione del trofeo “Golfera” limitato ai giocatori di classifica 2.4, con un montepremi complessivo di 500 euro. In gran spolvero nel tabellone finale Federico Baldinini, portacolori proprio del Ten Sport Center ed autore di un “positivo” di rilievo, bene anche Luca Andruccioli (Ct Casalboni) e Leonardo Fabbri (Tc Faenza).

Tabellone finale, 2° turno: Leonardo Fabbri (2.7)-Matvii Lemishko (3.2) 7-5, 6-4, Giacomo Magnani (2.7)-Andrea Modenese (3.2) 6-4, 6-2, Tommaso Filippi (2.7)-Simone Piraccini (2.8) 6-0, 3-6, 10-6. 3° turno: Federico Baldinini (2.8)-Luca Bartoli (2.6, n.6) 6-1, 6-3, Luca Andruccioli (3.1)-Tommaso Spina (2.7) 6-2, 3-1 e ritiro.

Ottavi anche per Matteo Mucciarella (2.8), vola in semifinale il 2.6 riccionese Jacopo Antonelli (n.4) che prima ha battuto il 3.1 Andrea Valli per 7-6 (1), 6-2, poi ha beneficiato del forfait di Alessandro Galassi (2.8).

Il giudice di gara è Nicoletta Pignato.

Trofeo “Rofix”

Intanto da sabato va in scena, sempre sui campi del Ten di Pinarella, il trofeo “Rofix”, il torneo giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, tappa del circuito regionale. Sono 46 i giocatori al via, di cui 13 solo a livello di Under 10. Nell’Under 12 maschile le teste di serie della sezione intermedia sono andate nell’ordine a Gianmaria Marchi e Francesco Leon Benericetti, nel tabellone finale a Diego Gentile e Lorenzo Kapros. Nell’Under 14 maschile n.1 Leonardo Tana, n.2 Samuel Cavallini. Nell’Under 16 maschile queste le teste di serie: n.1 Filippo Marcaccini, n.2 Rocco Albini. Nella prima sezione, 1° turno: Alessandro Monti-Federico Casadei 6-4, 7-5. Il giudice di gara è Martina Orsini.