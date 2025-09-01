Tennis, Baldinini dominatore a Cesena

Federico Baldinini corona il suo grande momento di forma trionfando nel torneo Open maschile organizzato dal Circolo Tennis Cesena, il trofeo “Calisesi Assicurazioni” dotato di 500 euro di montepremi. Protagonisti del match-clou Andrea Rondoni, protagonista sui campi di casa e un giocatore in ascesa come Federico Baldinini (Ten Sport Center) che ha vinto la sfida con un doppio 6-1. Finale dunque a senso unico a favore del giovane allievo del maestro Christian Rosti al Ten di Pinarella. Semifinali: Rondoni-Sgroi 6-3, 6-0, Baldinini-Bartoli 0-6, 7-5, 11-9.Nel tabellone finale di 4° successo di Renzo Faedi (4.1, n.2) su Christian Giacalone (4.1) 6-2, 2-6, 14-12, nel tabellone di 3° si è imposto il 3.3 Luca Ruggeri (n.1) in finale sul pari classificato Nicola Ravera 6-0, 6-1.