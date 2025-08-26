Tennis: Baldinini, Bartoli, Filippi e Antonelli negli ottavi all’Open del Tc Viserba

VISERBA. Si giocano i match del tabellone finale nel torneo Open maschile del Tennis Club Viserba, un torneo che appare più un Future, per la qualità degli iscritti, che una rassegna di carattere nazionale. Si tratta del tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Federico Baldinini del Ten Sport Center, Luca Bartoli (Tc Viserba), Tommaso Filippi (Forum Forlì) ed il riccionese Jacopo Antonelli, allievo della Galimberti Tennis Academy.

4° turno del tabellone finale: Matteo Sabbatini (2.6)-Mattia Benedetti (2.6) 6-2, 6-2, Luca Bartoli (2.6)-Diego Sabattini (2.5) 6-3, 6-1, Tommaso Filippi (2.5)-Enea Vinetti (2.7) 6-7, 7-5, 10-7, Federico Baldinini (2.6)-Diego Zanni (2.6) 6-4, 6-2, Jacopo Antonelli (2.5)-William Di Marco (3.1) 6-3, 6-2.

Si avvicina intanto un grande appuntamento per lo sport riminese e per il tennis in particolare, un appuntamento di livello internazionale, con giovani giocatrici provenienti da tutto il mondo in cerca dei punti per la classifica mondiale Wta. Dall’8 al 14 settembre il Tennis Club Viserba ospiterà il torneo Itf Women’s Tour “Rimini Cup” dotato di 15.000 dollari di montepremi. Per pubblicizzare l’evento è stato montato un totem con la locandina del torneo davanti alla stazione ferroviaria. La locandina mostra una foto della giocatrice riminese emergente, Marta Lombardini, portacolori proprio del Tennis Club Viserba. Un’iniziativa molto bella e significativa, una straordinaria pubblicità per il torneo internazionale viserbese.