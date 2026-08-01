Tennis, Baldini supera il 3° turno al Turista

Procede a suon di risultati il Torneo del Turista, quest’anno griffato “Trofeo dei Mille 30. Nei tabellone di 3° maschile avanzano Lorenzo Baldini, Riccardo Banzola, Giovanni Pambianco e Renzo Faedi. Tabellone di 3°, secondo turno: Maikol Baldassarri (3.4)-Umberto Baldini (4.4) 6-2, 6-3, Giuseppe Leoncini (3.5)-Emanuele Matteucci (3.5) 6-7 (5), 6-4, 10-8, Renzo Faedi (3.4)-Luca Filippi (3.5) 6-1, 6-1, Gabriele Rondinini (3.4)-Davide Fagioli (3.5) 6-3, 6-2, Tommaso Pangrazi (4.5)-Fabrizio Foronci (3.4) 6-4, 6-3, Giovanni Pambianco (3.3)-Giorgio Zignani (3.4) 6-2, 6-3, Riccardo Banzola (3.3)-Federico Pizzinelli (3.4) 6-3, 6-2. Terzo turno: Lorenzo Baldini (4.1)-Luca Battistini (3.2) 6-0, 6-1.
Femminile tabellone di 3°, secondo turno: Margarita Rosario Dominguez (3.4)-Elisabetta Dallari (4.1) 6-1, 6-0, Lara Alberighi (3.4)-Martina De Feo (4.4) 6-4, 6-2, Martina Orsini (3.3)-Greta Bighini (4.1) 6-3, 6-2.
Doppio, turno di qualificazione: Folli-Liverani (n.3) b. Cattoni-Marcucci 6-3, 6-2, Gianluca e Ludovico Zammarchi b. Gentile-Sarti 6-4, 6-1, Celli-Ancarani (n.5) b. Fabbri-Galizzi 6-3, 6-3, Ravera-Borghetti (n.6) b. Covezzi-Tappi 7-6 (4), 5-7, 10-8.