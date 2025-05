Tennis, Baldini, Rossi e Biondi nei quarti al Carpena

Avanza al Villa Carpena il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”. Under 10 maschile, tabellone finale, ottavi: Giacomo Barbieri-Edoardo Garoia 6-1, 6-1, Mattia Gaggi-Mattia Pambianco 6-0, 6-0, Tommaso Drei-Filippo Guerrini 6-3, 6-2, Liam Lanzoni-Pietro Morganti 6-3, 6-1, Alessandro Frezza-Lorenzo Galli 6-3, 6-3, Matteo Silvani-Leonardo Oligeri 7-5, 6-0. Under 12 femminile tabellone finale, ottavi: Sophia Zoumbare-Sofia Sanchi 4-6, 7-5, 12-10. Under 12 maschile, tabellone finale, ottavi: Riccardo Degli Angeli-Diego Casadei 6-1, 6-1, Matteo Campana (n.5)-Pietro Allegra 6-2, 6-4.

Under 14 femminile, terzo turno: Lucrezia Vanni-Sofia Bianchi 6-2, 6-1, Caterina Cova-Sofia Muccinelli 7-6, 1-6, 10-5. Under 14 maschile, ottavi: Noè Baldini (n.1)-Tommaso Brandano 6-0, 6-4, Camillo Rossi-Mattia Vincenzi (n.6) 6-1, 6-2, Cesare Biondi (n.2)-Mattia Bruni 6-2, 6-2.