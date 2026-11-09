Tennis, Baldini e Muccinelli vincono a Faenza

Sui campi del Tennis Club Faenza è andato in scena nel week-end il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nel femminile successo sui campi di casa di Sofia Muccinelli (Tc Faenza) che in finale ha battuto Greta Bighini (Asbi Imola) 4-1, 4-5, 7-2. Semifinali: Muccinelli (n.1)-Lucia Tarlazzi 2-4, 4-1, 9-7, Bighini-Noemi Gallina 4-0, 4-2.

Nel maschile in finale Elia Naldi e Noè Baldini, un derby del Ct Massa, vinto da Baldini 4-0, 4-1. Semifinali: Elia Naldi (n.2)-Tommaso Pilati (n.3) 4-1, 4-0, Noè Baldini (n.1)-Pietro Vancini 4-2, 4-2.