Tennis: Baldini e Bonetti vincono il trofeo “Set The Game” al Tennix, Carattoni-Baldazzi la finalissima del “Golfetta” al Ct Rimini

RAVENNA. Doppietta dei giocatori di casa nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, andato in scena nel weekend con la formula Rodeo, organizzato da Tennix Training Center a Porto Fuori, il trofeo “Set The Game”. Nel maschile si è imposto Lorenzo Baldini. Il 4.2 ravennate portacolori del Tennix Training Center ha battuto in semifinale il 3.5 Alessandro Caravita (n.2) per 4-0, 4-1 ed in finale il 4.1 Alessandro Casadei (n.4), portacolori del Tennix Training Center, per 4-1, 4-1. Quest’ultimo in semifinale aveva sconfitto 2-4, 4-2, 7-2 il n.1 del seeding, il 3.4 Valentino Salami.

Nel femminile tutto facile per la 3.5 Angelica Bonetti (n.1) che ha battuto in finale 4-1, 4.2 Giuditta Frontali (Nc) del Tc Castelbolognese.

Il giudice di gara è Enrico Fiorini, direttore di gara Lorenzo Baldini.

RIMINI. Siamo alla finale nel torneo nazionale di 4° categoria femminile organizzato dal Circolo Tennis Rimini, il trofeo “Golfetta”. Protagoniste del match-clou Cristina Carattoni (San Marino Tennis Club) e Ginevra Baldazzi (Ct Casalboni) oggi alle 17.30.

Ottavi: Anita Amadio (4.2)-Carlotta Bondi (4.3) 7-6, 6-2, Margaret Tonelli (4.2, n.4)-Michela Maria Massanelli (4.3) 6-2, 6-0, Cristina Carattoni (4.2)-Viola Cuppini (4.2, n.5) 6-1, 6-1, Benedetta Patimo (4.2)-Sofia Marino (4.2) 6-3, 4-6, 10-2, Ginevra Baldazzi (4.2, n.3)-Camilla Rambelli (4.3) 6-2, 2-6, 10-4, Emma Pelliccioni (4.2)-Donatella Piccinini (4.2) 6-1, 6-0. Quarti: Amadio-Stefania Ciucci (4.1, n.1) 6-4, 6-7, 10-6, Carattoni-Tonelli 6-1, 7-6, Baldazzi-Patimo 3-6, 6-1, 10-5, Calcagno-Pelliccioni 6-3, 7-6. Semifinali: Carattoni-Amadio 6-1, 6-1, Baldazzi-Calcagno 6-3, 6-4.

Il giudice di gara è Simone Lusini, direttore di gara Ahmed Rabie.

Intanto da sabato si gioca il torneo nazionale di 4° categoria maschile, anche qui targato “Trofeo Golfetta”. Sono 87 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Niccolò Lunedei, Mario Prandi, Alberto Amadio, Andrea Saponi, Sandro Grossi, Francesco Mazza, Elia Michelangelo Cicognani, Adriano Amadio, Lucio Longoni, Giacomo Francini e Christian Nicolini. Turno di qualificazione Nc: Riccardo Parma-Edoardo Gardini Gibertini 6-1, 6-1, Enrico Bianconi-Daniele Telesca 6-3, 6-1, Daniele Monteventi-Luca Savioli 6-0, 6-2, Matteo Battistini-Filippo Sartini 3-6, 6-2, 11-9. Si qualifica anche Filippo Pracucci. Tabellone finale, 2° turno: Paolo Briolini (4.5)-Giovanni Musiani (4.5) 7-6, 7-5.

Anche in questo caso il giudice arbitro è Simone Lusini.