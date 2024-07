Tennis, Baldazzi in semifinale nel torneo giovanile del Casalboni

Entra nella fase clou una bella edizione del torneo nazionale giovanile Under 10-12-14-16, maschile e femminile, del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Notevole la partecipazione, ben 180 giocatori suddivisi negli otto tabelloni in programma. Tra questi 31 solo a livello di Under 10.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Giacomo Barbieri-Nicolò Pazzaglini 6-7, 4-2 e ritiro, Liam Lanzoni-Edoardo Garoia 6-0, 6-2.

Under 10 femminile, 1° turno tabellone finale: Emma Mattone-Bianca Maria Montalbini 6-2, 6-3. Quarti: Beatrice Benvenuti-Rachele Gusella 6-1, 6-0.

Under 12 femminile 2° turno: Chiara Lugaresi-Emma Morelli 6-1, 6-1, Cecilia Corbelli-Eleonora Morosini 6-2, 6-4, Camilla Brolli-Carolina Franchini 6-2, 6-4.

Under 12 maschile 5° turno: Francesco Zanzini-Alberto Marciano 6-3, 6-3, Giacomo Balzani-Gianluca Mezzapesa Valdinoci 6-1, 6-3, Tommaso Pilati-Andrea Caminati 6-3, 6-0. Turno di qualificazione: Lorenzo Kapros (n.2)-Gianmaria Mancini 6-0, 6-1.

Nell’Under 14 femminile quarti per Virginia Arduini.

Quarti: Amelia Campadelli Zamboni-Anna Parmeggiani (n.4) 6-3, 7-5, Annaluisa Copeta-Flora Zanzi (n.3) 6-4, 6-2.

Semifinali per Ginevra Baldazzi.

Under 14 maschile 1° turno tabellone finale: Alessandro Casanova-Elia Sabatini 6-2, 6-2, Nicolas Conti (n.4)-Davide Capodagli 6-1, 6-0, Luca Blatti-Marco Filippi 6-1, 6-2, Aso Mawlood-Francesco Paganelli 6-4, 6-3, Matteo Limoncelli-Gianmarco Braghittoni 6-3, 6-4.

Under 16 maschile 1° turno tabellone finale: Guido Giugliano-Paolo Duranti 6-2, 6-4, Federico Berti-Francesco Muratori 7-6, 5-7, 12-10. Quarti per Filippo Marcaccini.

Under 16 femminile 2° turno: Nicole Menghi-Bianca Lugaresi 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Massimo Carlo, direttore di gara Marcello Lotti.