Tennis, Baldassarri e Cavina al 3° turno a Castelbolognese

Si gioca il secondo tabellone nel torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Castelbolognese. Si tratta del 1° trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec”. Tabellone finale, 1° turno: Alberto Fazziani (3.5)-Stefano Roncaglia (4.3) 6-7, 6-1, 10-5, Jean Pierre Adrien Guy (3.5)-Alessandro Costa (4.5) 6-2, 3-6, 10-4, Enrico Carnevali (3.5)-Lorenzo Montanari (4.1) 6-4, 6-3, Federico Giacchetti (3.5)-Christian Lupone (4.3) 6-0, 7-5.
Secondo turno: Vasilii Volokhovskii (3.4)-Mattia Gaddoni (4.4) 6-2, 6-3, Maikol Baldassarri (3.4)-Leonardo Ancarani (4.2) 6-4, 6-4, Enrico Pompignoli (3.4)-Antonio La Pietra (3.4) 6-4, 5-0 e ritiro, Michele Cavina (4.5)-Federico Melli (3.5) 6-2, 7-6.