Tennis, Bala e Natali nei quarti al Queen’s

Avanza sui campi del Queen’s Club di Cattolica il torneo Under 14-16, maschile e femminile, organizzato dalla Galimberti Tennis Academy. Under 14 maschile, secondo turno: Nicolò Maldini-Giacomo Balzani 6-4, 6-1, Riccardo Paolini-Riccardo Degli Angeli 6-3, 6-1, Leonardo Cenciarini-Lorenzo Kapros 6-2, 6-2, Tommaso Pilati-Mario Arrighi 6-1, 6-4, Francesco Zanzini-Alessandro Marcolini 6-3, 6-3.
Under 14 femminile la prima a tagliare il traguardo dei quarti è stata Ioana Bala (Tc Riccione), seguita da Giulia Natali (Ct Rimini). Ottavi: Ioana Bala-Petra Salvi (n.4) 6-2, 6-4, Giulia Natali-Anita Amadio (n.3) 7-5, 7-5.
Under 16 maschile, ottavi per Federico Maccaroni (Ct Porto Potenza Picena) e Nicolas Conti (Ct Fano). Terzo turno: Federico Maccaroni-Ian Catallo 6-2, 6-0, Nicolas Conti-Elia Sabatini 6-3, 6-1.
Under 16 femminile, avanza, nel secondo tabellone, Eva Raimondi (Tc Riccione) che ha battuto Elisabetta Pastore 1-6, 6-1, 10-8.