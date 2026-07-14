Tennis, Bala e Foschini subito a segno a Cattolica

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Si tratta del “Gruppo Di Ba Open”. Tabellone di 3° maschile in bella evidenza Vincenzo D’Alise (Sena Tennis), Alberto Levoni (Galimberti Tennis Team) e Loris Tomassetti (Garden Oasi TC). Sezione di 3°, secondo turno: Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Gianmarco Rossi (4.5) 6-2, 6-1, Vincenzo D’Alise (3.2)-Michele Tonti (3.2) 6-0, 5-7, 10-6, Alberto Levoni (3.2)-Leonardo Capogrossi (3.2) 6-2, 1-6, 10-6, Loris Tomassetti (3.2)-Francesco Pazzaglini (3.2) 6-0, 6-1.
Nel femminile ottimo esordio di Ioana Bala (Tc Riccione), Silvia Preda (Ticino Academy) e Anna Foschini (Ct Zavaglia). Primo turno: Ioana Bala (3.3)-Camilla Mazzola (3.2) 6-1, 2-6, 10-8, Silvia Preda (3.2)-Alida Romagnoli (3.2) 6-3, 3-0 e ritiro, Anna Foschini (3.2)-Federica Foschi (3.2) 6-2, 6-0.