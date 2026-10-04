Tennis, Bagnolini-Urgese la finale dell’Open del Ct Cervia

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Daniel Bagnolini
Daniel Bagnolini

CERVIA. Al rush finale il torneo nazionale Open maschile del Circolo Tennis Cervia, un torneo ormai tradizionale che terrà banco fino a domenica. Protagonisti del match-clou, in programma lunedì dalle 17.30, saranno il cervese Daniel Bagnolini (Ct Zavaglia) e Jamal Urgese (Forum Tennis Forlì).

Quarti: Daniel Bagnolini (2.1, n.1)-Mattia Tommasi (2.6) 6-0, 6-0, Mattia Bandini (2.5, n.4)-Gabriele Sgroi (2.6) 6-3, 6-4, Jamal Urgese (2.5, n.2)-Alex Guidi (2.6) 4-6, 4-1 e ritiro.

Semifinali: Bagnolini-Bandini 6-1, 6-1, Urgese-Mattia Benedetti (2.5, n.3) 1-6, 6-0, 10-8.

Il montepremi complessivo è stato di 500 euro, il giudice di gara Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

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