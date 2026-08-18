Tennis, Bagnolini e Antonelli a segno a Lesa

Francesco Forti è il n.2 del seeding nel torneo Itf Men’s Future di Lesa (30.000 dollari, terra). In tabellone anche Manuel Mazza, Lorenzo Beraldo e Lorenzo Rottoli. Primo turno qualificazioni: Jacopo Antonelli (n.14)-Pietro Bertagnolio 6-2, 6-0, Daniel Bagnolini (n.5)-Leonardo Condo 6-2, 6-0. Nel turno finale per il main-draw: Denis Costantini Spiridon (n.1)-Antonelli, Bagnolini-Gregorio Biondolillo (n.10).
Tabellone principale, 1° turno: Pierluigi Basile-Lorenzo Beraldo, Manuel Mazza-Stefano D’Agostino, Lorenzo Rottoli contro un qualificato, Francesco Forti-Andrea De Marchi.