Tennis, Bagli, Monti, Agnello avanti al “Boschetti”

Entra nel vivo, con i match del tabellone finale, il torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tc Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Sezione 4.1, primo turno tabellone finale: Gianmarco Palumbo (3.5)-Giacomo Mainardi (4.3) 7-6, 7-5, Andrea Lombardini (3.5)-Gabriele Angelucci (4.1) 6-2, 6-4, Luca Blatti (3.4)-Renzo Faedi (3.4) 6-0, 6-1, Alessandro Neri (4.4)-Sandro Grossi (3.5) 6-2, 2-6, 10-8, Daniele Friguglietti (4.1)-Andrea Saponi (3.5) 6-4, 7-6, Andrea Battazza (3.5)-Loris Volpinari (4.2) 6-2, 4-6, 10-4, Federico Giacchetti (3.5)-Marco Mazza (4.1) 2-6, 6-2, 10-8, Mirko Giardi (3.5)-Samuele Cardinali (4.1) 6-4, 6-0, Francesco Mazza (3.5)-Giovanni Casadei (4.1) 5-7, 7-5, 10-2.
Secondo turno: Francesco Bagli (3.4)-Martin Gamero Mariano (4.1) 6-2, 6-1, Alessandro Laganà (3.3)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 7-5, 6-1, Alessandro Monti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 4-6, 6-2, 10-7, Massimiliano Agnello (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 6-2, 4-6, 10-3.