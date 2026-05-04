Tennis, Bagli e Laganà al 4° turno al Viserba

Si giocano i match del tabellone finale nel torneo di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Viserba, il memorial “Sandrino Boschetti”. Staccano il biglietto per il 4° turno Francesco Bagli (Tc Viserba) e Alessandro Laganà (Ct Casalboni). Secondo turno: Alessandro Monti (3.3)-Isaac Casalboni (3.3) 4-6, 6-2, 10-7, Massimiliano Agnello (3.3)-Alessandro Mariani (3.5) 6-2, 4-6, 10-3, Alessandro Cortesi (3.3)-Federico Giacchetti (3.5) 6-1, 6-1, Jacopo Canini (3.4)-Gianmarco Palumbo (3.5) 4-6, 6-3, 13-11, Mirko Giardi (3.5)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-2, 6-2, Leonardo Tana (3.3)-Alessandro Neri (4.4) 6-1, 6-3, Filippo Marcaccini (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 6-0, Francesco Paolini (3.4)-Andrea Battazza (3.5) 5-7, 6-0, 10-6.
Terzi turno: Francesco Bagli (3.4)-Alessandro Teodorani (3.3) 6-3, 6-3, Alessandro Laganà (3.3)-Valerio Carli (3.3) 6-2, 6-0.