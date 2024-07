Tennis, Badea e Panichi in semifinale a Cervia

La Polisportiva 2000 Cervia ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Under 10 femminile, quarti: Alessia Sofia Badea-Carlotta Cova 6-3, 6-0. Under 10 maschile, primo turno: Pietro De Cesare-Leonardo Oligeri 6-2, 6-1, Marco Boschetti-Elia Martini 7-5, 6-1, secondo turno: Giovanni Sini Salvatore-Nathan Baldassarri 6-3, 6-1. Under 12 femminile, quarti: Sofia Panichi (n.3)-Gemma Pollini 6-2, 6-1. Under 12 maschile, secondo turno: Andrea Bellavista-Matteo Bocedi 6-3, 6-3, Gregorio Corsi-Matteo Coppini 6-2, 6-0, Andrea Caminati-Leon Francesco Benericetti 6-2, 7-5, Dario Naldini-Raffaele Palma 6-1, 6-1, Davide Bendandi-Alessandro Bonetti 6-2, 3-6, 10-7, Luca Vespasiano-Filippo Trioschi 6-0, 6-0, Marco Bonora-Edoardo Felloni 6-1, 6-4. Terzo turno: Francesco Zanzini-Riccardo Cricca 6-1, 6-3. Under 14 maschile, secondo turno: Matteo Coppini-Edoardo Giuseppe Sabato 6-1, 6-0, Tommaso Allegra-Leone Franchi 6-4, 6-1, Tommaso Brandano-Flavio Areolite 6-2, 6-2, Mattia Turci-Giovanni Folco Guidi 6-0, 6-0, Gianmaria Sarti-Giorgio Nardini 6-4, 6-2, Tommaso Patrignani-Natan Cedioli 7-6 (4), 6-2, Andrea Samorì-Michelangelo Lazzerini 7-5, 6-4. Under 14 femminile, secondo turno: Sara Chierici-Lucrezia Vanni 6-2, 6-1.