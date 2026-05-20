Tennis, Badea e Curcio a segno all’Emilia Romagna Junior Tour del Villa Carpena

Tennis
Alessia Sofia Badea (Circolo Tennis Massa Lombarda)
Alessia Sofia Badea (Circolo Tennis Massa Lombarda)

FORLI’. Entra nel vivo al Tennis Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni. Questi gli ultimi risultati.

Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2.

Under 10 maschile, 1° turno Under 9: Filippo Ferri-Elia Pavolucci 6-3, 2-6, 10-5, Thiago Prati-Davide Marchioni 6-1, 6-0, Pietro Adamo Pirini-Leonardo Ragazzini 6-0, 6-4.

Nell’Under 12 femminile 3° turno: Emma Curcio-Isabella Dalmonte 6-4, 6-0, Alessia Sofia Badea-Ginevra Altavilla 6-1, 6-0. Ottavi anche per Stefania Medeea Samoila.

Nell’Under 12 maschile secondo tabellone, 3° turno: Alessio Morozzi-Ludovico Tura (n.6) 6-2, 3-6, 10-3, Nicolò Pazzaglini-Gabriele Massa 6-3, 6-1, Giacomo Barbieri-Michele Nanni 6-0, 6-0, Diego Benaglia-Manuel Vacca 3-6, 6-1, 10-5, Matteo Silvani-Michelangelo Preti 6-0, 6-0, Romeo Mazzolini-Davide Crociani 6-1, 6-1, Leonardo Castori-Liam Lanzoni 6-3, 6-2.

Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Bartoccini-Maria Vittoria Caggianese 6-3, 6-3. 1° turno tabellone finale: Lavinia De Franco-Alessia Guerrini 6-0, 4-6, 10-7.

Nel tabellone maschile primo tabellone, 4° turno: Gianmaria Marchi (n.7)-Riccardo Cenerelli 6-3, 6-2, Denny Bentini-Leon Francesco Benericetti 6-4, 6-3.

Turno di qualificazione: Giulio Matteo Barani (n.3)-Marco Pirini 6-1, 6-2, Diego Barchi-Davide Bendandi (n.4) 6-4, 6-4, Giacomo Forti-Jacopo Massa 6-4, 6-4, Luca Magnoni (n.6)-Nicolò Tudini 6-1, 3-6, 10-7, Luca Vespasiano (n.1)-Andrea Caminati 5-7, 6-3, 12-10, Giulio Zama (n.2)-Diego Casadei 6-2, 7-5.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.

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