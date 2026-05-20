Tennis, Badea e Curcio a segno all’Emilia Romagna Junior Tour del Villa Carpena

FORLI’. Entra nel vivo al Tennis Villa Carpena di Forlì la tappa del circuito “Emilia Romagna Junior Tour”, torneo nazionale Under 10-12-14, maschile e femminile che raduna al via ben 188 giocatori in sei tabelloni. Questi gli ultimi risultati.
Under 10 femminile, quarti: Giulia Paladini-Vittoria Korneva 6-0, 6-2.
Under 10 maschile, 1° turno Under 9: Filippo Ferri-Elia Pavolucci 6-3, 2-6, 10-5, Thiago Prati-Davide Marchioni 6-1, 6-0, Pietro Adamo Pirini-Leonardo Ragazzini 6-0, 6-4.
Nell’Under 12 femminile 3° turno: Emma Curcio-Isabella Dalmonte 6-4, 6-0, Alessia Sofia Badea-Ginevra Altavilla 6-1, 6-0. Ottavi anche per Stefania Medeea Samoila.
Nell’Under 12 maschile secondo tabellone, 3° turno: Alessio Morozzi-Ludovico Tura (n.6) 6-2, 3-6, 10-3, Nicolò Pazzaglini-Gabriele Massa 6-3, 6-1, Giacomo Barbieri-Michele Nanni 6-0, 6-0, Diego Benaglia-Manuel Vacca 3-6, 6-1, 10-5, Matteo Silvani-Michelangelo Preti 6-0, 6-0, Romeo Mazzolini-Davide Crociani 6-1, 6-1, Leonardo Castori-Liam Lanzoni 6-3, 6-2.
Nell’Under 14 femminile turno di qualificazione: Giulia Bartoccini-Maria Vittoria Caggianese 6-3, 6-3. 1° turno tabellone finale: Lavinia De Franco-Alessia Guerrini 6-0, 4-6, 10-7.
Nel tabellone maschile primo tabellone, 4° turno: Gianmaria Marchi (n.7)-Riccardo Cenerelli 6-3, 6-2, Denny Bentini-Leon Francesco Benericetti 6-4, 6-3.
Turno di qualificazione: Giulio Matteo Barani (n.3)-Marco Pirini 6-1, 6-2, Diego Barchi-Davide Bendandi (n.4) 6-4, 6-4, Giacomo Forti-Jacopo Massa 6-4, 6-4, Luca Magnoni (n.6)-Nicolò Tudini 6-1, 3-6, 10-7, Luca Vespasiano (n.1)-Andrea Caminati 5-7, 6-3, 12-10, Giulio Zama (n.2)-Diego Casadei 6-2, 7-5.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Alberto Casadei.