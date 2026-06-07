Tennis, Badea, Di Gregorio, Pilati vincono a Massa

Si avvia alle battute finali il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile, organizzato dal Ct Massa Lombarda. Si tratta del trofeo “Frizer”. Nell’Under 10 maschile finale per Jacopo Rinaldi (Ct Massa Lombarda) e Alessandro Turroni (Centro Tennis Argenta). Successo di Turroni che si è imposto 6-3, 2-6, 10-8. Semifinali: Jacopo Rinaldi-Tommaso Tassoni 6-1, 6-1, Alessandro Turroni-Elia Pini 7-5, 6-1.

Nell’Under 12 femminile vittoria di Alessia Sofia Badea (Ct Massa) che sui campi di casa ha battuto Sabrina Antonia Puscas (Ten Sport Center) 6-3, 7-5. Semifinali: Sabrina Antonia Puscas (n.1)-Erica Garavini 7-6 (8), 6-4, Alessia Sofia Badea (n.2)-Sara Moreira Ruffoni 6-0, 6-0.

Nell’Under 12 maschile finale tra Nicola Tassinari (Siro Tennis Bologna) e Stefano Scotto Di Gregorio (Tc Faenza) con la netta vittoria di quest’ultimo 6-0, 6-0. Semifinali: Nicola Tassinari-Giacomo Tassinari 6-3, 6-3, Stefano Scotto Di Gregorio (n.1)-Leonardo Castori 6-0, 6-0.

Nell’Under 14 maschile finale tra Robert Sebastian Cadar (Ct Massa) e Tommaso Pilati (Tc Faenza) che ha vinto il match-clou per 0-6, 7-6 (6), 10-5. Semifinali: Robert Sebastian Cadar (n.1)-Gabriele Biagi 6-4, 6-1, Tommaso Pilati (n.2)-Riccardo Piraccini 6-4, 7-5.