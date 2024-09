Tennis, Bacchini e la Donati brillano nel Sud

Ko in finale Alessandro Bacchini nel torneo Tennis Europe Under 12 di Bari. Il giovane portacolori del Tc Riccione ha superato brillantemente la fase a gironi, poi nel main-draw finale ha messo in fila Mattia Moretti (2-1 e ritiro) nei quarti e Filippo Del Giudice in semifinale 6-0, 6-1, prima di cedere nel match-clou 6-4, 6-2 a Ulisse Bari. Nel doppio quarti per Galimberti-Tigani che hanno battuto Lowell-Medda (Mlt-Lux) 6-3, 6-1, prima della sconfitta per 7-5, 7-6 (3) contro Del Giudice-Pirovano. Nel doppio femminile stop in finale per Foggia-Arginelli che hanno battuto Cesare-Visone per 7-5, 6-1 prima della sconfitta per 6-2, 5-7, 10-7 contro Lanza-Baroni.

Gaia Donati protagonista nel torneo Tennis Europe Under 16 di Palermo (3° categoria, terra. La ravennate ha battuto al 2° turno Giulia Maria Sofia Bonaccorso 7-5, 6-2 e nei quarti Virginia Comi 6-3, 6-4, prima della sconfitta in semifinale 6-2, 6-1 contro Camilla Olga Castracani. Nel doppio, invece, successo della romagnola in coppia con Ginevra Grande. Le due hanno messo in fila Amoroso-Palmeri 6-4, 6-4, Castracani-Trojanowska 6-3, 6-3 e Bonaccorso-Mecca 6-3, 6-2.