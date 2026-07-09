Tennis, Babini in semifinale all’Over del Paradiso

Macina risultati sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo Veterani. Over 45 tabellone finale, secondo turno: Alberto Scafoletti (3.3)-Mario Borghi (3.4) 2-0 e ritiro, Mattia Graffiedi (3.5)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-3, 6-3, Filippo Maestri (3.3)-Francesco Mazza (3.5) 6-3, 6-0, Stavros Papageorgiou (3.3)-Paolo Casale (4.1) 6-3, 6-2.
Over 55, ottavi: Davide Quinto Cattoni (3.4)-Pietro Montemaggi (3.3) 6-1, 6-1, Daniele Berti (3.3, n.4)-Claudio Chiani (3.4) 6-1, 6-3, Alessandro Di Vittorio (3.3, n.3)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 6-2, 6-1. Nei quarti anche Claudio Fantini (4.1).
Over 65 ottavi: Paolo Sabatini (4.4)-Maurizio Maestri (4.2) 6-4, 6-2. Quarti: Antonio Babini (3.5)-Gianni Davoli (4.2) 6-1, 6-3.
Over 70, finale tra Franco Torreggiani (Sport Social Club) e Fabriano Fogliani (Sporting Club Sassuolo). Semifinali: Franco Torreggiani (4.1, n.1)-Claudio Fogli (4.3) 7-5, 6-2, Fabriano Fogliani (4.3)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3, n.2) 6-0, 6-4.
Ladies 40, terzo turno: Silvia Giardini (4.3)-Priscilla Rossi (4.2) 6-4, 6-1, Alice Pignatti (4.4)-Luana Lanfranchi (4.2) 7-6 (4), 2-6, 10-4. Ottavi: Melania Vancini (4.1)-Valentina Benati (4.2) 6-4, 7-5.