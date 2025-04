Tennis B2, partenza lanciata per il Villa Carpena

FORLI’. Parte alla grande il Tennis Villa Carpena nel campionato di serie B2 maschile. La formazione romagnola impegnata nel 3° girone ha esordito con un netto successo per 6-0 sul Circolo San Colombano al Lambro. Tutte vittorie in due set, tranne una in tre set nel doppio, per il team forlivese che ha mostrato subito i muscoli. Questi i parziali: Riccardo Pasi-Jacopo Giannò 7-5, 6-2, Jamal Urgese-Emanuele Molina 7-6 (3), 6-2, Lorenzo Angelini-Fabrizio Ornago 6-4, 6-1, Alex Guidi-Francesco Maria Amorini Gregori 6-0, 6-3, Angelini-Caporali b. Ornago-Gregori 6-2 e ritiro, Guidi-Pasi b. Molina-Giannò 6-4, 3-6, 11-9. In particolare ottimo il successo di Lorenzo Angelini su Fabrizio Ornago (2.1), ex n.350 del ranking Atp.

Si torna in campo oggi (dalle 10) con il Carpena che farà visita al Ct Ceriano Laghetto (Saronno). Si tratta di un confronto molto impegnativo perché i lombardi possono schierare il 2.1 spagnolo Adria Soriano Barrera, il 2.2 Alessio Zanotti ed i 2.4 Mattia Permarco Rossi ed il ceko Matej Vocel.

Nella serie B2 femminile parte con un buon pareggio interno il Ct Casalboni contro il Ct Scaligero Verona per 2-2. Questi i parziali: Sveva Zerpelloni-Mia Chiantella 7-5, 7-5, Camilla Fabbri-Giorgia Bonanni 6-3, 6-2, Elisa Gugnali-Sofia Veggiari 6-0, 6-2, Bonanni-Zerpelloni b. Fabbri-Gugnali 6-2, 6-4.

La squadra romagnola tornerà in campo nel secondo girone oggi (dalle 10) facendo visita al Tc Crema che schiera le 2.5 Bianca Maria Bissolotti e Giulia Finocchiaro, la 2.6 Emma Pedretti e la 2.8 Giulia Teodora Tamirsi.